ഇതോടെ വിഷയത്തിലെ തര്‍ക്കം തീരാതെ തുടരുകയാണ്. ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ശ്രീലങ്കന്‍ ബാറ്റര്‍ കുശാൽ പെരേരയെ (Kusal Perera) നോൺ-സ്ട്രൈക്കിങ് എൻഡിൽ പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം ഓസീസ് പേസര്‍ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്കിന് ലഭിച്ചിരുന്നു (Mitchell Starc Avoids Running Out Non Striker Kusal Perera in Australia vs Sri Lanka Cricket World Cup 2023 match). എന്നാല്‍ റണ്ണൗട്ടാക്കാന്‍ മുതിരാതെ ലങ്കന്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയാണ് മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് (Mitchell Starc ചെയ്‌തത്.