ന്യൂഡല്‍ഹി : ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ബംഗ്ലാദേശ്- ശ്രീലങ്ക മത്സരത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ടൈം ഔട്ട് വിവാദം കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഗാര്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ശ്രീലങ്കയുടെ വെറ്ററന്‍ താരം എയ്‌ഞ്ചലോ മാത്യൂസിനാണ് ഒരു പന്ത് പോലും നേരിടാന്‍ കഴിയാതെ തിരികെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് (Angelo Mathews timed out in Sri Lanka vs Bangladesh Cricket World Cup 2023 match).