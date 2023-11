ന്യൂഡല്‍ഹി: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഒരു പന്ത് പോലും നേരിടാന്‍ കഴിയാതെയാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ ഓള്‍ റൗണ്ടര്‍ എയ്‌ഞ്ചലോ മാത്യൂസ് ഔട്ടായത്. ഐസിസിയുടെ 'ടൈം ഔട്ട്' നിയമമാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ വെറ്ററന്‍ താരത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. രാജ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ ടൈം ഔട്ട് നിയമത്തിലൂടെ പുറത്താവുന്ന ആദ്യ താരമാണ് എയ്‌ഞ്ചലോ മാത്യൂസ് (Angelo Mathews becomes first player to be timed out in international cricket).