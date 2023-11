അഹമ്മദാബാദ്: ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ (Cricket World Cup 2023) സെമി ഫൈനല്‍ കാണാതെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ പുറത്ത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ (South Africa vs Afghanistan) കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ നേടാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതാണ് ടീമിന് മടക്ക ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത് (Afghanistan Cricket Team knocked out of the Cricket World Cup 2023). ഇതേവരെ കളിച്ച എട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും നാല് വിജയം നേടിയ അഫ്‌ഗാന്‍ നിലവിലെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.