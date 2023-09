ദുബായ് : ടെസ്റ്റിലും ടി20ക്കും പിന്നാലെ ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിലും (ICC ODI Ranking) ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ച് ഇന്ത്യ. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ (India vs Australia ODI Series) ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് റാങ്കിങ്ങിലും ടീം ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ്. ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിലും തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിയതോടെ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും ഒരേസമയം ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ടീമായാണ് ഇന്ത്യ മാറിയത്. 2012ല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് (South Africa Cricket) ഈ ചരിത്രനേട്ടം ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയ ടീം (No1 ICC Ranking In All Three Formats).