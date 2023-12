മുംബൈ : ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് 2024 സീസണിന് മുന്നോടിയായി നേതൃമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്. വരും സീസണില്‍ സ്റ്റാര്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ നയിക്കും. (Hardik Pandya named the captain of Mumbai Indians). രോഹിത് ശര്‍മയുടെ പിന്‍ഗാമിയായി ഹാര്‍ദിക് എത്തുന്ന വിവരം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്‍റെ ഗ്ലോബൽ പെർഫോമൻസ് തലവന്‍ മഹേല ജയവർദനെയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. (Hardik Pandya replaces Rohit Sharma as Mumbai Indians captain).