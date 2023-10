ഇംഗ്ലണ്ട് -ന്യൂസിലന്‍ഡ് (England vs New Zealand) പോരാട്ടത്തോടെ ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 5) ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ടീം ഇന്ത്യയുടെ 'എക്‌സ്‌-ഫാക്‌ടര്‍' പ്ലെയര്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവാണെന്ന് മുന്‍താരം ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ് (Harbhajan Singh On Team India's X Factor Player In CWC 2023). ഈ ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററാണ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവെന്നും ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു (Harbhajan Singh On Suryakumar Yadav). ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലൂടെയായിരുന്നു ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങിന്‍റെ പ്രതികരണം.