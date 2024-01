മൊഹാലി : അന്താരാഷ്‌ട്ര പുരുഷ ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ 100 ജയങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്ന ആദ്യ താരമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (First Player To Be Part Of 100 Wins In Men's T20I). അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ആറ് വിക്കറ്റിന്‍റെ ജയം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രോഹിത് ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് അര്‍ഹനായത് (India vs Afghanistan 1st T20I). 2023 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്‍വിക്ക് ശേഷം രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma) ആദ്യമായി കളിക്കാനിറങ്ങിയ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്നലത്തേത്.