ചെപ്പോക്ക്: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 1000 റണ്‍സ് നേടുന്ന ബാറ്ററെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണര്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ (David Warner becomes fastest to 1000 runs in Cricket World Cup). ചെപ്പോക്കില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിലാണ് 36-കാരന്‍ നിര്‍ണായ നാഴികകല്ല് പിന്നിടുകയും റെക്കോഡ് തൂക്കുകയും ചെയ്‌തത് (India vs Australia). ചെപ്പോക്കില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ലോകകപ്പില്‍ 1000 റണ്‍സ് എന്ന നാഴികകല്ലിന് വെറും എട്ട് റണ്‍സ് മാത്രം അകലെയായിരുന്നു വാര്‍ണറുണ്ടായിരുന്നത്.