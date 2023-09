ഗുവാഹത്തി : ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ (Cricket World Cup 2023) ആദ്യ സന്നാഹ മത്സരത്തിന് ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യ (Team India First Warm Up Match in ODI World Cup 2023) ഇന്നിറങ്ങും (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 30). നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് (England) മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍. ഗുവാഹത്തിയില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് (India vs England Warm Up Match Time).