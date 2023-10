ഏകദിന ലോകകപ്പ് (Cricket World Cup 2023) ആവേശങ്ങളിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെത്താന്‍ ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഒക്‌ടോബര്‍ അഞ്ചിന് അഹമ്മദാബാദില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ന്യൂസിലന്‍ഡ് (England vs New Zealand) പോരാട്ടത്തോടെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. നിലവില്‍ അതിന് മുന്നോടിയായുള്ള സന്നാഹ മത്സരങ്ങളാണ് (Cricket World Cup 2023 Warm Up Matches) പുരോഗമിക്കുന്നത്.