നേര്‍ക്കുനേര്‍ ചരിത്രം (South Africa vs Australia Head To Head Stats): ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ തമ്മിലേറ്റുമുട്ടിയ മത്സരങ്ങളുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയേക്കാള്‍ ഒരുപടി മുന്നിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ഇരു ടീമും മുഖാമുഖം വന്ന 104 മത്സരങ്ങളില്‍ 54 എണ്ണവും ജയിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയ 50 മത്സരങ്ങളിലാണ് പ്രോട്ടീസിനെ തകര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch South Africa vs Australia Match): ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്‌ട്രേലിയ മത്സരം സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലുകളിലൂടെയാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെയും മത്സരം ലൈവായി കാണാം.