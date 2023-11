മുംബൈ: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് (Cricket World Cup 2023) നോക്ക് ഔട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന ഇന്ന് (നവംബര്‍ 9) ആരംഭിക്കും (Cricket World Cup 2023 Knock Out Matches Ticket Sale). സെമി ഫൈനല്‍, ഫൈനല്‍ മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പനയാണ് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 15, 16 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനും 19ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിനുമുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ https://tickets.cricketworldcup.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് (How To Get Cricket World Cup Semi and Final Tickets).