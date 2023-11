മുംബൈ : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ടീം ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും (India vs Sri Lanka Toss). ടോസ് നേടിയ ലങ്കന്‍ നായകന്‍ കുശാല്‍ മെന്‍ഡിസ് വാങ്കഡെയിലെ റണ്‍സ് ഒഴുകുന്ന പിച്ചില്‍ ഇന്ത്യയെ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു.

മറുവശത്ത്, സെമി ഫൈനല്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ജയം മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് ആവശ്യം. ആറ് മത്സരം പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് അവരിപ്പോള്‍. ഇതുവരെ ഈ ലോകകപ്പില്‍ രണ്ട് ജയം മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് നേടാനായത് (Sri Lanka Points In Cricket World Cup 2023).

ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch India vs Sri Lanka Match): ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും വാങ്കഡെയില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്ന മത്സരം സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലുകളിലാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ഡിസ്‌നി + ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെയും മത്സരം കാണാം.