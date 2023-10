ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം (England vs New Zealand Cricket World Cup Head To Head Stats) : ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ തമ്മിലേറ്റുമുട്ടിയ മത്സരങ്ങളില്‍ തുല്യശക്തികളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലന്‍ഡും. ലോകകപ്പില്‍ 10 പ്രാവശ്യമാണ് ഇരു ടീമും മുഖാമുഖം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ ന്യൂസിലന്‍കും അഞ്ചെണ്ണത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.