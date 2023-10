അഹമ്മദാബാദ്: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് (Cricket World Cup 2023) പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ 13-ാം പതിപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെയാണ് നേരിടുന്നത് (England vs New Zealand Match Preview). അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ ഫൈനലിസ്റ്റുകള്‍ തമ്മിലേറ്റുമുട്ടുന്ന മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

സൂപ്പർ പോരില്‍ സൂപ്പർ താരങ്ങളില്ല: ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ നായകന്‍ കെയ്‌ന്‍ വില്യംസണ്‍ (Kane Williamson) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാത്തത് ന്യൂസിലന്‍ഡിന് തിരിച്ചടിയാണ്. വില്യംസണിന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ ടോം ലാഥം ആയിരിക്കും ഇന്ന് കിവീസിനെ നയിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ കൈവിരലിന് പരിക്കേറ്റ വെറ്ററന്‍ പേസര്‍ ടിം സൗത്തിയും (Tim Southee) ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാനുണ്ടാകില്ല (New Zealand Cricket Team News). സൗത്തിയുടെ അഭാവത്തില്‍ ട്രെന്‍റ് ബോള്‍ട്ടിലാണ് കിവീസിന്‍റെ ബൗളിങ് പ്രതീക്ഷകള്‍.

ലോകകപ്പിലെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ ചരിത്രം (England vs New Zealand Cricket World Cup Head To Head Stats): ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ തുല്യശക്തികളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലന്‍ഡും. ലോകകപ്പില്‍ 10 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലേറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ അഞ്ച് വീതം മത്സരങ്ങളില്‍ രണ്ട് ടീമിനും ജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.