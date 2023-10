അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ന്യൂസിലന്‍ഡ് (England vs New Zealand) ആവേശപ്പോരാട്ടത്തോടെയാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിന് (Cricket World Cup 2023) തിരശീല ഉയരുന്നത്. അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ഈ മത്സരം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ന്യൂസിലന്‍ഡും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുമ്പോള്‍ തകര്‍പ്പനൊരു മത്സരമാണ് ആരാധകരും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ലോകകപ്പില്‍ 140 കോടി ജനതയുടെ പ്രതീക്ഷകളുമായിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം ഒക്‌ടോബര്‍ എട്ടിനാണ് (Team India First Match In Cricket World Cup 2023). അഞ്ച് തവണ ലോകകിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടിട്ടുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയ ആണ് രോഹിതിന്‍റെയും സംഘത്തിന്‍റെയും എതിരാളികള്‍ (India vs Australia). ചെന്നൈയിലെ എംഎ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയമാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന് വേദിയാകുന്നത്.