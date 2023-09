ഏഷ്യ കപ്പില്‍ ബോളുകൊണ്ടും ബാറ്റുകൊണ്ടും നിര്‍ണായക സംഭാവന നല്‍കിയ താരം തന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിലും ഏറെക്കുറെ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് പരിക്ക് താരത്തിന്‍റെ മോഹങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തുന്നത് (Axar Patel ruled out from Indian Squad for cricket world cup 2023). ഏഷ്യ കപ്പിന്‍റെ സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ തുടയ്‌ക്കാണ് 29-കാരന് പരിക്കേല്‍ക്കുന്നത്.