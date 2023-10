ലോകകപ്പ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ മൂന്ന്, നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ടീമുകളാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡും ഓസ്‌ട്രേലിയയും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും കിവീസ് നാല് ജയം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്ന് കളിയിലാണ് ജയിച്ചത്. അവസാന മത്സരത്തില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനോട് 309 റണ്‍സിന്‍റെ വമ്പന്‍ ജയം നേടാന്‍ കങ്കാരുപ്പടയ്‌ക്കായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നാല് ജയങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയോട് തോല്‍വി വഴങ്ങിയാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഓസീസിനെ നേരിടാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. ജയക്കണക്കില്‍ ഓസീസ് മുന്നില്‍ (AUS vs NZ Head To Head Stats In CWC): ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടീമുകള്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരടിക്കാനിറങ്ങുന്ന 12-ാമത്തെ മത്സരമാണിത്. നേരത്തെ തമ്മിലേറ്റുമുട്ടിയ 11 മത്സരങ്ങളില്‍ കിവീസിനെതിരെ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം ഓസീസിനുണ്ട്. ലോകകപ്പ് വേദികളില്‍ എട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch Australia vs New Zealand Match): ധര്‍മ്മശാലയില്‍ നടക്കുന്ന ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയ ന്യൂസിലന്‍ഡ് പോരാട്ടം സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന്‍റെ ചാനലുകളിലൂടെയാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്‌നി + ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെയും ആരാധകര്‍ക്ക് ഈ മത്സരം കാണാന്‍ സാധിക്കും.