മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch Australia vs Bangladesh Match): പൂനെയിലെ മഹാരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയ ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരം ആരാധകര്‍ക്ക് സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാം. കൂടാതെ, ഡിസ്‌നി+ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെയും മത്സരത്തിന്‍റെ സംപ്രേഷണം ലഭ്യമാണ്.