ഈ ലോകകപ്പിലെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനത്തോടെ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മധ്യനിരയില്‍ 400+ റണ്‍സ് നേടുന്ന ആദ്യ താരമായും ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ക്ക് മാറാന്‍ സാധിച്ചു (First Indian Middle Order Batter To Score 400+ Runs In Single World Cup). ലോകകപ്പ് റണ്‍വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ 9 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 421 റണ്‍സുമായി ആദ്യ പത്തില്‍ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ അയ്യരുമുണ്ട് (Shreyas Iyer Stats In ODI WC 2023).