ഫ്ലാഗ് ഫുട്‌ബോൾ, ബേസ്ബോൾ, സോഫ്‌റ്റ് ബോൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് ക്രിക്കറ്റിനും ഒളിമ്പിക്‌സ് പ്രവേശനം. അന്തർദേശീയ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഒക്‌ടോബർ 15ന് മുംബൈയില്‍ ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന് മുൻപ് പാരീസില്‍ 1900 ല്‍ നടന്ന ഒളിമ്പിക്‌സിലാണ് ക്രിക്കറ്റിനെ അവസാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് Men's and women's T20 competitions will be played in the 2028 edition Olympics.