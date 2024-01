ഇപ്പോഴിതാ ഇത്തരമൊരു കളി ഒരാളുടെ ജീവന്‍ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. (Man dies after being hit by ball on head during cricket match in Mumbai). ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിലെ ബാറ്ററടിച്ച പന്ത് തലയില്‍ കൊണ്ട് 52-കാരന്‍ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിലെ മാതുംഗയിലെ ഡഡ്‌കര്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.