(Cheteshwar Pujara hit 61st FC Century In Saurashtra vs Jharkhand Match in Ranji Trophy 2024). സൗരാഷ്‌ട്രയ്‌ക്കായി നാലാം നമ്പറില്‍ കളത്തിലെത്തി പുജാര 165 പന്തുകളില്‍ നിന്നാണ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. രണ്ടാം ദിനം ചായയ്‌ക്ക് പിരിയുമ്പോള്‍ 167 പന്തില്‍ പുറത്താവാതെ 109 റണ്‍സായിരുന്നു പുജാര നേടിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂണില്‍ നടന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനലിലാണ് പുജാര ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി അവസാനം കളിച്ചത്.