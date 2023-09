കൊളംബോ : ഏഷ്യ കപ്പിലെ (Asia Cup 2023) ആവേശം അലതല്ലുന്ന സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ (Super Four) പോരാട്ടത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ (Against Srilanka) പാകിസ്‌താന് (Pakistan) ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോര്‍. ടോസ് മുതല്‍ തന്നെ മഴ (Rain) വഴിമുടക്കിയതോടെ 42 ഓവറുകളായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ മത്സരത്തില്‍ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 252 റണ്‍സാണ് പാകിസ്‌താന്‍ നേടിയത്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ച് ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ഫൈനലിന് ടിക്കറ്റെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഇരുടീമുകള്‍ക്കും മുന്നിലുള്ളത് (Asia Cup Pak Vs Srilanka Match).

വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാന്‍, ഇത്തവണ പ്ലെയിങ് സ്‌ക്വാഡില്‍ ഇടം നേടിയ അബ്‌ദുല്ല ഷഫീഖ്, അവസാന ഓവറുകളില്‍ തകര്‍ത്തടിച്ച ഇഫ്‌തിഖര്‍ അഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ്ങാണ് പാക്‌ നിരയ്‌ക്ക് കരുത്തായത്.