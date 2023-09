കൊളംബോ: ഏഷ്യ കപ്പ് (Asia Cup 2023) ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ (India vs Pakistan) തറപറ്റിച്ചപ്പോള്‍ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലിയാണ്. മത്സരത്തില്‍ 94 പന്തുകളില്‍ പുറത്താവാതെ 122 റണ്‍സായിരുന്നു വിരാട് കോലി (Virat Kohli) അടിച്ച് കൂട്ടിയത്. പതിഞ്ഞ തുടക്കത്തിന് ശേഷം കത്തിക്കയറിയാണ് 34-കാരന്‍ പേരുകേട്ട പാക് ബോളിങ് നിരയെ നിലംപരിശാക്കിയത്.

ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും താരം കളത്തിലെത്താനിരിക്കുകയാണ്. മഴ കളിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ മത്സരം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടി വന്നതോടെയാണ് തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനവും കോലിയ്‌ക്കും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനും കളത്തിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നത്. തന്‍റെ 15 വര്‍ഷത്തെ കരിയറില്‍ ഇതാദ്യമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വിരാട് കോലി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ടെസ്റ്റ് താരങ്ങളായതിനാല്‍ തന്നെ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് എതിരെ കളിക്കാനും തങ്ങള്‍ തയ്യാറാണെന്നും കോലി പറഞ്ഞു (Virat Kohli On playing against Sri Lanka In Asia Cup 2023). "പാകിസ്ഥാനെതിരായ പ്രകടനത്തില്‍ വലിയ സന്തോഷമാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മൂന്നുമണിക്ക് വീണ്ടും കളത്തിലെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാന്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്‍റെ 15 വർഷത്തെ ക്രിക്കറ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാരാണ്, അതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തി എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. റിക്കവറിയാണ് നിർണായകം. വരുന്ന നവംബറില്‍ എനിക്ക് 35 വയസാണ് പ്രായം. അതിനാല്‍ തന്നെ ഫിറ്റ്‌നസില്‍ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്", വിരാട് കോലി പറഞ്ഞു.

കൊളംബോയിലെ ആര്‍ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക (India vs Sri Lanka) മത്സരം നടക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് എതിരെ എത്തുന്നത്. ഇന്നത്തെ കളിയില്‍ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് ഏഷ്യ കപ്പിന്‍റെ ഫൈനല്‍ ബെര്‍ത്ത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും.

മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. കൊളംബോയില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം 60 ശതമാനം മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇത് 40 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറയുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതോടെ മത്സരത്തില്‍ മഴ രസംകൊല്ലിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ALSO READ: Virat Kohli Performance against Pakistan: "ഗാലറിയിലേക്ക് പറന്ന ആ രണ്ട് സിക്‌സുകൾ പറയും കോലി എത്രത്തോളം കരുത്തനായെന്ന്"

ഇന്ത്യ സ്ക്വാഡ് (Asia Cup 2023 India Squad): ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്‌റ്റൻ), ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, വിരാട് കോലി, കെ എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (വൈസ് ക്യാപ്‌റ്റന്‍), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ശർദുൽ താക്കൂർ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ് കൃഷ്‌ണ.

ശ്രീലങ്ക സ്‌ക്വാഡ് (Asia Cup 2023 Sri Lanka Squad): ദിമുത് കരുണരത്നെ, കുശാല്‍ മെൻഡിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), സദീര സമരവിക്രമ, പാത്തും നിസങ്ക, ചരിത് അസലങ്ക, ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ, ദസുൻ ഷനക(ക്യാപ്‌റ്റന്‍), ദുനിത് വെല്ലലഗെ, മഹീഷ് തീക്ഷണ, കസുൻ രജിത, മതീഷ പതിരണ, ദുഷൻ ഹേമന്ത, പ്രമോദ് മദുഷാന്‍, ബിനുര ഫെർണാണ്ടോ, കുശാൽ പെരേ