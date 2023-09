ഹൈദരാബാദ് : ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചുരുങ്ങാന്‍ ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം. ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഐസിസി പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ (ICC Mens Cricket World Cup 2023) കിരീടം ചൂടാന്‍ ടീമുകള്‍ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. യഥാര്‍ഥ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള സന്നാഹ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് (Warm Up Matches) മഴ ഭീഷണിയും ആശങ്കയും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മത്സരച്ചൂടിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ ഇവയ്‌ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് തീര്‍ച്ചയാണ് (All About Cricket World Cup 2023).