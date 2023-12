അതേ രചിൻ രവീന്ദ്രയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് ഇന്ന് ആദിത്യയും കിവീസ് ടീമിന് വേണ്ടി ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം കളിച്ചതെന്നതും കൗതുകം. ( Indian Origin New Zealand players). 2002 സെപ്റ്റംബറിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിലാണ് ആദിത്യ അശോക് ജനിച്ചത്. (Who is Adithya Ashok). 2006-ൽ ആദിത്യയ്ക്ക് 4 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബം ന്യൂസിലൻഡിലെ ഓക്ക്‌ലൻഡിലേക്ക് താമസം മാറുന്നത്.