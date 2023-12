ന്യൂഡല്‍ഹി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ നിന്നും പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിന് പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബംഗാൾ ബാറ്റര്‍ അഭിമന്യു ഈശ്വരനെയാണ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിന്‍റെ പകരക്കാരനായി ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് സ്‌ക്വാഡില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. (Abhimanyu Easwaran replaces Ruturaj Gaikwad in India Test squad for South Africa test).

അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സീനിയർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 26-കാരനായ റുതുരാജ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ (India vs South Africa) നിന്നും പുറത്തായതായി നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്നാണ് ബിസിസിഐ ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.(Ruturaj Gaikwad ruled out of SA test series)