മുംബൈ: ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ പാകിസ്ഥാന്‍റെ തോല്‍വിയില്‍ ബോളിവുഡ് നടി ഐശ്വര്യ റായിയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും പിന്നീട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി മുന്‍ താരം അബ്‌ദുള്‍ റസാഖ്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്‍വിക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പരിഹസിച്ചാണ് അബ്‌ദുള്‍ റസാഖ് ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് (Abdul Razzaq's Bizarre Remark On Team India). ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ടീമിനോട് ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ തോറ്റതോടെ ക്രിക്കറ്റ് ജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പാക് മാധ്യമത്തോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു (Abdul Razzaq On Team India Loss In Cricket World Cup 2023 Final).