Samantha action sequences with French Stuntman: ബഹുഭാഷ ചിത്രം 'യശോദ'യുടെ ഷൂട്ടിങ്‌ തിരക്കിലാണിപ്പോള്‍ തെന്നിന്ത്യന്‍ താരസുന്ദരി സാമന്ത. ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഫ്രഞ്ച്‌ സ്‌റ്റണ്ട്‌ മാസ്‌റ്റര്‍ക്കൊപ്പമാണിപ്പോള്‍ സാമന്ത. 'യശോദ'യിലെ നിര്‍ണായക ആക്ഷന്‍ സീക്വന്‍സുകള്‍ ചിത്രീകരിക്കാനാണ് സാമന്ത ഫ്രഞ്ച്‌ സ്‌റ്റണ്ട്‌ മാസ്‌റ്റര്‍ യാനിക് ബെനിന്നൊപ്പം കൂടിയിരിക്കുന്നത്‌.

ഹോളിവുഡ്‌ സ്‌റ്റണ്ട്‌ മാസ്‌റ്റര്‍ക്കൊപ്പം സാമന്ത

Samantha Yannick Ben team up for second time: 'യശോദ'ക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണിപ്പോള്‍ താരം. ചിത്രത്തില്‍ സാമന്തയുടെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്‌റ്റണ്ട്‌ രംഗങ്ങളുണ്ട്‌. സാമന്തയെ സ്‌റ്റണ്ട്‌ രംഗങ്ങള്‍ പരിശീലിപ്പിക്കാനും കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യാനുമാണ് ഹോളിവുഡ്‌ സ്‌റ്റണ്ട്‌ മാസ്‌റ്ററെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊണ്ടുവന്നത്‌. ഇത്‌ രണ്ടാം തവണയാണ് യാനിക്‌ ബെന്നിനൊപ്പം സാമന്ത ഒന്നിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്‌. നേരത്തെ 'ഫാമിലി മാന്‍ 2' എന്ന ജനപ്രിയ വെബ്‌ സീരീസില്‍ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

ത്രില്ലര്‍ വിഭാഗത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ടൈറ്റില്‍ റോളിലാണ് സാമന്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്‌. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ബെന്നിന്‍റെ പരിശീലനത്തില്‍ താരം ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്‌. ബെന്നിനൊപ്പം താരം ഫോട്ടോയ്‌ക്കും പോസ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌.

Samantha moves out of her house: 'യശോദ'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി നടി താത്കാലികമായി വീടു വിട്ടിറങ്ങിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ താരം സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ് താമസം മാറിയിരിക്കുന്നത്‌. മൂന്ന്‌ കോടിയുടെ കൂറ്റന്‍ സെറ്റാണ് യശോദക്കായി അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്‌. സെവന്‍ സ്‌റ്റാര്‍ ഹോട്ടലിന്‌ തുല്യമായ ഈ സെറ്റ്‌ യശോദയുടെ സുപ്രധാന സെറ്റുകളില്‍ ഒന്നാണ്.

Samantha living on Yashoda sets: 200ഓളം പേർക്കൊപ്പം കലാ സംവിധായകൻ അശോക് കോരളത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മൂന്നു മാസം രാവും പകലും അഹോരാത്രം പ്രയത്‌നിച്ചതിന്‍റെ ഫലമാണ് 'യശോദ'യുടെ സെറ്റ്. ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി നിര്‍മിച്ച പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടല്‍ സെറ്റുകള്‍ കണ്ട്‌ സാമന്ത അമ്പരന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്‌. ഹോട്ടല്‍ സെറ്റില്‍ തന്നെ താമസിച്ചു കൊണ്ട്‌ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടരാന്‍ തനിക്ക്‌ ഇഷ്‌ടമാണെന്ന്‌ നടി നിര്‍മാതാക്കളെ അറിയിച്ചു. നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കും ഇത്‌ സമ്മതമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്‌ വീട്ടില്‍ നിന്നും താമസം മാറി സിനിമ സെറ്റില്‍ താമസിക്കാന്‍ നടി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

Yashoda cast and crew: ഒരു സ്‌ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത കഥയായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്‌. സാമന്തയുടെ ബിഗ്‌ ബഡ്‌ജറ്റ്‌ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നു കൂടിയാണ് 'യശോദ'. സാമന്തയെ കൂടാതെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, വരലക്ഷ്‌മി ശരത്‌ കുമാര്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തും. ഹരീഷ്‌, ഹരിശങ്കര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സംവിധാനം. ശ്രീദേവി മൂവീസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ശിവലെങ്ക കൃഷ്‌ണയാണ് നിര്‍മാണം. എം.സുകുമാര്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. മണി ശര്‍മ സംഗീതവും നിര്‍വഹിക്കും. പല ഭാഷകളിലായാണ്‌ ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ ഒരേസമയം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Samantha upcoming movies: 'ശാകുന്തളം', 'കാത്‌ വാക്കുലെ രണ്ട്‌ കാതല്‍', 'ദ അറേഞ്ച്‌മെന്‍റ്‌സ്‌ ഓഫ്‌ ലവ്‌', 'റുസോ ബ്രദേഴ്‌സ്‌', 'സിറ്റാഡല്‍' തുടങ്ങീ നിരവധി സിനിമകളാണ് സാമന്തയുടേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്‌. അല്ലു അര്‍ജുന്‍റെ 'പുഷ്‌പ'യിലാണ് സാമന്ത ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്‌. 'പുഷ്‌പ'യിലെ ഐറ്റം ഡാന്‍സിലൂടെ തെന്നിന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ കയറിക്കൂടാന്‍ സാമന്തയ്‌ക്ക്‌ കഴിഞ്ഞു.

