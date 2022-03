Mohanlal movie Barroz: പ്രേക്ഷകര്‍ നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്‌ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരഭമായ 'ബറോസ്‌'. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ തന്നെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രമാണ് 'ബറോസ്‌'. മോഹന്‍ലാല്‍ സംവിധായകനായും അഭിനേതാവുമായി എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയോടുകൂടിയാണ് 'ബറോസ്‌' പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തുക. 'ബറോസി'ന്‍റെ ഓരോ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും മോഹന്‍ലാല്‍ തന്‍റെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്‌ക്കാറുണ്ട്‌.

Barroz location click: 'ബറോസി'ന്‍റെ പുതിയ ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ബറോസ്‌' ലൊക്കേഷന്‍ ക്ലിക്ക്‌ എന്ന അടിക്കുറിപ്പിലാണ് താരം ചിത്രം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്‌. സംവിധായകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ അനീഷ്‌ ഉപാസനയാണ് ചിത്രം പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്‌. ചിത്രമെടുത്തതിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റും മോഹന്‍ലാല്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.

Mohanlal new locations still in Barroz: താടി നീട്ടി വളര്‍ത്തിയ ലുക്കിലാണ് പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. സണ്‍ ഗ്ലാസ്സും സ്‌റ്റൈലിഷ്‌ തൊപ്പിയും താരം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. നിരവധി പേര്‍ താരത്തിന്‍റ ഈ ചിത്രത്തിന് കമന്‍റുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. 'സൊ സ്വീറ്റ്‌ ലൗവ്‌ ഫ്രം പാകിസ്‌ഥാന്‍', 'ലൗവ്‌ ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ്‌', 'ലൗവ്‌ ഫ്രം ശ്രീലങ്ക' തുടങ്ങീ നിരവധി കമന്‍റുകള്‍ താരത്തിന്‍റെ കമന്‍റ്‌ ബോക്‌സില്‍ നിറയുകയാണ്‌. നേരത്തെയും ബറോസ്‌ ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം മോഹന്‍ലാല്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

Barroz theme: ടൈറ്റില്‍ കഥാപാത്രമായാണ്‌ ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്‌. 'ബറോസി'ല്‍ മൊട്ട അടിച്ച ലുക്കിലാണ് മോഹന്‍ലാലിനെ കാണാനാവുക. പോര്‍ച്ചുഗീസ്‌ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു പിരീഡ്‌ ത്രിഡി ചിത്രമാണ് 'ബറോസ്‌'. വാസ്‌കോഡഗാമയുടെ നിധി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ഒരു ഭൂതമാണ് 'ബറോസ്‌'. 400 വര്‍ഷമായി നിധിക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന 'ബറോസ്‌' യഥാര്‍ഥ അവകാശിയെ കാത്തിരിക്കുന്നതും നിധി തേടി ഒരു കുട്ടി 'ബറോസി'ന്‍റെ മുന്നിലെത്തുന്നതുമാണ് പ്രമേയം.

Barroz promo teaser: നേരത്തെ 'ബറോസി'ന്‍റെ പ്രമോ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. പ്രമോ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം 'ബറോസി'നെ കുറിച്ച്‌ വാനോളം പ്രതീക്ഷകളാണ് ആരാധകര്‍ക്ക്‌. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

Barroz movie announcement: 2019ലായിരുന്നു ചിത്ര പ്രഖ്യാപനം. പല കാരണങ്ങളാല്‍ 'ബറോസി'ന്‍റെ ചിത്രീകരണം മുടങ്ങിയിരുന്നു. കൊവിഡ്‌ സാഹചര്യത്തില്‍ പാതിവഴിയിലായ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം 2021 ഡിസംബര്‍ 26ന് പുനരാരംഭിച്ചു. ഷൂട്ടിങ്‌ നിര്‍ത്തിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നപ്പോള്‍ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്‌ടമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ്‌ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുമെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Barroz cast and crew: മോഹന്‍ലാലിനെ കൂടാതെ പ്രതാപ്‌ പോത്തനും പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തും. പാസ്‌ വേഗ, റാഫേല്‍ അമാര്‍ഗോ എന്നീ സ്‌പാനിഷ്‌ താരങ്ങളും ബറോസില്‍ അണിനിരക്കും. ചിത്രത്തില്‍ വാസ്‌കോഡഗാമയുടെ വേഷത്തില്‍ റാഫേലും ഭാര്യയുടെ വേഷത്തില്‍ പാസ്‌ വേഗയും എത്തും. 'സെക്‌സ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ലൂസിയ', 'ഓള്‍ റോഡ്‌സ്‌ ലീഡ്‌സ്‌ ടു ഹെവന്‍' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നടിയാണ് പാസ്‌ വേഗ.

ആശിര്‍വാദ്‌ സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് നിര്‍മാണം. 'മൈഡിയര്‍ കുട്ടിച്ചാത്ത'ന്‍റെ സംവിധായകന്‍ ജിജോ പുന്നൂസാണ് 'ബറോസി'ന്‍റെ രചന. സന്തോഷ്‌ ശിവന്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. സന്തോഷ് രാമന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനറുമാണ്. അനീഷ്‌ ഉപാസനയാണ് 'ബറോസി'ന്‍റെ സ്‌റ്റില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍.

