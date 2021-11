Salman Khan movie Antim The Final Truth : ബോളിവുഡ്‌ താരം സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'അന്തിം: ദ ഫൈനല്‍ ട്രൂത്ത്' തിയേറ്ററുകളില്‍ വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ഏറെ നാള്‍ക്ക് ശേഷം താരത്തിന്‍റെ ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തുമ്പോള്‍ ആധാകരുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും അറുതിയില്ല.

Salman Khan fans bathe his Antim poster with milk : ആഘോഷങ്ങള്‍ അതിരു കടക്കരുതെന്ന അപേക്ഷയുമായി സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 'അന്തിം' ഫ്ലക്‌സില്‍ ഒരു ആരാധകന്‍ പാലഭിഷേകം നടത്തുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച്‌ കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. ഇത്തരത്തില്‍ അനാവശ്യമായി പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നതിന് പകരം ആ പാല്‍ ദരിദ്രരായ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്ന അപേക്ഷയാണ് താരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ പോസ്‌റ്റ്‌ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Salman Khan request fans to not waste milk : 'ശുദ്ധ ജലം പോലും ലഭിക്കാതെ ഒട്ടേറെ പേര്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഫ്‌ളക്‌സില്‍ പാലൊഴിച്ച് പാഴാക്കുകയാണ്. പാല്‍ നല്‍കണമെന്ന് അത്ര ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളത് ദരിദ്രരായ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുക' - സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ കുറിച്ചു.

Salman Khan request fans not to take firecrackers inside auditorium : നേരത്തെ തിയേറ്ററില്‍ പടക്കം പൊട്ടിച്ച ആരാധകര്‍ക്കെതിരെയും താരം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 'തിയേറ്ററിനുള്ളിലേയ്‌ക്ക്‌ പടക്കം കൊണ്ടു പോകരുതെന്ന് എന്‍റെ എല്ലാ ആരാധകരോടും അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായി നിങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവന്‌ തന്നെ അപായമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.

തിയേറ്ററിനുള്ളില്‍ പടക്കം അനുവദിക്കരുതെന്ന് തിയേറ്റര്‍ ഉടമകളോടും ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. പ്രവേശന കവാടങ്ങളില്‍ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ തന്നെ ഇത് തടയേണ്ടതാണ്. സിനിമ ആസ്വദിക്കൂ, പക്ഷേ ഇത്‌ ദയവായി ഒഴിവാക്കൂ. ആരാധകരോടുള്ള എന്‍റെ അഭ്യര്‍ഥനയാണിത്. നന്ദി'. -സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ കുറിച്ചു.

