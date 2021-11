Atrangi Re Trailer : അക്ഷയ്‌ കുമാര്‍, ധനുഷ്‌, സാറാ അലി ഖാന്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ആനന്ദ്‌ എല്‍.റായ്‌ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം 'അത്രംഗീ രേ' യുടെ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. അക്ഷയ്‌ കുമാര്‍, ധനുഷ്‌, സാറാ അലി ഖാന്‍ എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ട്രെയ്‌ലറില്‍ കാണാനാവുക. അക്ഷയ്‌ കുമാര്‍ തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്‌ബുക്ക്‌ പേജിലൂടെയാണ് ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

Akshay Kumar shares Atrangi Re Trailer: 'ഭ്രാന്തില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്ത് പ്രണയമാണ്?' പ്രണയത്തില്‍ അല്‍പം മായാജാലം കൂടി ചേര്‍ക്കുക! ആസ്വദിക്കുക. ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി.' - അക്ഷയ്‌ കുമാര്‍ കുറിച്ചു. ട്രെയ്‌ലറിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കാഴ്‌ച്ചക്കാരെ സ്വന്തമാക്കിയ ട്രെയ്‌ലര്‍ ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് 31 ലക്ഷത്തിലധികം (31,82,785) പേരാണ്.

Once again Dhanush Aanand L Rai team up: ഒരു മ്യൂസിക്കല്‍ റൊമാന്‍റിക്‌ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ചിത്രമാണ് 'അത്രംഗീ രേ'. 'രാഞ്ജന' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ധനുഷും ആനന്ദ് എല്‍.റായിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ഹിമാന്‍ഷു ശര്‍മയാണ് തിരക്കഥ. ടി സീരീസ്‌, കളര്‍ യെല്ലോ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ്‌, കേപ്പ് ഓഫ്‌ ഗുഡ്‌ ഫിലിംസ്‌ എന്നീ ബാനറുകളില്‍ ആനന്ദ് എല്‍.റായ്‌, ഹിമാന്‍ഷു ശര്‍മ, ഭൂഷണ്‍ കുമാര്‍, അരുണ ഭാട്ടിയ, കൃഷന്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മാണം. പങ്കജ്‌ കുമാര്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഹേമല്‍ കോത്താരി എഡിറ്റിങ്ങും നിര്‍വഹിക്കുന്നു. എ.ആര്‍ റഹ്മാന്‍ ആണ് സംഗീതം.

Atrangi Re release on Disney Plus Hotstar : ഡിസംബര്‍ 24ന്‌ ചിത്രം ഡിസ്‌നി പ്ലസ്‌ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാറിലൂടെ ക്രിസ്‌തുമസ്‌ റിലീസായി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തും. കൊവിഡ്‌ സാഹചര്യത്തില്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ദില്ലി, മധുര, വാരാണസി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.