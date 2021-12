Happy Birthday Tamannah : പിറന്നാള്‍ നിറവില്‍ തെന്നിന്ത്യന്‍ താര സുന്ദരി തമന്ന. താരത്തിന് ഇന്ന് 32ാം ജന്മദിനമാണ്. പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ചുരുങ്ങിയ കാലയളവില്‍ തന്നെ നിരവധി പേരുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന തമന്ന ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ്. നടിയെ കൂടാതെ മോഡല്‍ കൂടിയായ താരം തമിഴ്‌, തെലുങ്ക്‌, ഹിന്ദി എന്നീ സിനിമ മേഖലയില്‍ ഒരുപോലെ തിളങ്ങി.

ഈ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ തമന്നയെ കുറിച്ച്‌ അധികമാര്‍ക്കും അറിയാത്ത ചില വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്‌ കടക്കാം.

Tamannah started working at the age of 13 : വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ അഭിനയിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍, 13ാം വയസിലാണ് താരം സിനിമ ഓഡിഷനില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന്, 'ഇനക്ക് 20 ഉനക്ക് 18' എന്ന തമിഴ്‌ ചിത്രത്തിലാണ് തമന്ന ആദ്യമായി മുഖം കാണിക്കുന്നത്.

Tamannah bollywood Telugu debut : 2005ല്‍ 16ാം വയസിലാണ് തമന്ന ബോളിവുഡിലും തെലുങ്കിലും ഒരേസമയം അരങ്ങേറിയത്. ബോളിവുഡ്‌ ചിത്രം 'ചന്ദ്‌ സാ റോഷന്‍ ചേഹ്‌ര', തെലുങ്ക്‌ ചിത്രം 'ശ്രീ' എന്നിവയാണ് താരത്തിന്‍റെ ബോളിവുഡിലെയും തെലുങ്കിലെയും അരങ്ങേറ്റ ചിത്രങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ 'ചന്ദ്‌ സാ റോഷന്‍ ചേഹ്‌റ'യില്‍ തമന്നയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കാനായില്ല. വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ തമന്ന തന്‍റെ കഴിവ്‌ തെളിയിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. 2005ല്‍ തന്നെ അഭിജിത്‌ സാവന്ത്‌ എന്ന ആല്‍ബത്തിലും തമന്ന വേഷമിട്ടു.

Tamannah one of the highest paid South Indian Actress : സൗത്ത്‌ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന താരമൂല്യമുള്ള നടിയാണ് തമന്ന. 2021ല്‍ തമന്നയുടെ ആകെ ആസ്‌തി 15 മില്യണ്‍ ഡോളറാണ്.

Tamannah appeared in 60 films: തമിഴ്‌, തെലുങ്ക്‌, ഹിന്ദീ എന്നീ ഭാഷകളിലായി തമന്ന വേഷമിട്ടത് 65ഓളം സിനിമകളില്‍. ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ ചിത്രം ബാഹുബലി: ദ ബിഗിനിങ്, 100% ലൗ, അയാന്‍ ആന്‍ഡ്‌ ഹാപ്പി ഡേയ്‌സ്‌ തുടങ്ങീ സിനിമകളിലൂടെ തമന്ന തന്‍റെ അഭിനയ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Tamannah an entrepreneur too: മികച്ച നടി എന്നതിലുപരി തമന്ന ഒരു സംരംഭക കൂടിയാണ്. 'വൈറ്റ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഗോള്‍ഡ്‌' എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ജുവലറി സംരഭത്തിലൂടെ തമന്ന മള്‍ട്ടി ടാലന്‍റഡായ ഒരു സ്‌ത്രീ ആണെന്നും തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ 'ബേട്ടി ബച്ചാവോ, ബേട്ടി പഠാവോ' എന്ന ക്യാമ്പെയിന്‍റെ ബ്രാന്‍ഡ്‌ അംബാസഡര്‍ കൂടിയാണ് തമന്ന.

