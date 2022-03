Om The Battle Within release date : ബോളിവുഡ്‌ താരം ആദിത്യ റോയ്‌ കപൂറിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം 'ഓം: ദ ബാറ്റില്‍ വിത്തിന്‍' റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ജൂലൈ 21നാണ് 'ഓം ദ ബാറ്റില്‍ വിത്തിന്‍' പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്‍പിലെത്തുക.

Om The Battle Within poster: സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് റിലീസ്‌ തീയതി അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൈയില്‍ ഒരു മെഷീന്‍ ഗണ്ണുമായി നില്‍ക്കുന്ന ആദിത്യ റോയ്‌ ആണ്‌ പോസ്‌റ്ററില്‍. ആദിത്യ റോയ്‌ തന്‍റെ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

Aditya Roy Kapur post on Om release: 'ഓം! ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ ജൂലൈ 1ന്‌ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.' -ആദിത്യ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു. 'ഓം ദ ബാറ്റില്‍ വിത്തിന്‍' എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗോടുകൂടിയാണ് പോസ്‌റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രത്തിനായി കുങ്‌ ഫു, തായ്‌ ചി തുടങ്ങിയവയില്‍ ആദിത്യ റോയ്‌ പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു.

Om The Battle Within cast and crew: ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ആദിത്യ റോയ്‌ കപൂറും സഞ്ജന സാംഘിയുമാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്നത്‌. പ്രേക്ഷകര്‍ ഇതുവരെ കണ്ട്‌ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലുക്കിലാകും ഇരുവരും സിനിമയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. കപില്‍ വെര്‍മയാണ് സംവിധാനം. സീ സ്‌റ്റുഡിയോ, ഷൈറ ഖാന്‍, അഹമ്മദ്‌ ഖാന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മാണം.