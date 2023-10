വാഷിങ്‌ടണ്‍ : ആഡ് ഫ്രീ എക്‌സ്‌പീരിയന്‍സ് നല്‍കുന്ന പ്രീമിയം പ്ലസ് ഉള്‍പ്പെടെ പുതുപുത്തന്‍ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന്‍ പ്ലാനുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് എക്‌സ് (ട്വിറ്റര്‍) (X Launches Two New Premium Subscription Plans). പ്രതിമാസം 16 ഡോളര്‍ (1334 രൂപ 62 പൈസ) നിരക്കിലാണ് പ്രീമിയം പ്ലസ് ലഭ്യമാകുക. എക്‌സിലെ ഫോര്‍ യു (For You), ഫോളോയിങ് (Following) ഫീഡുകളില്‍ നിന്ന് പരസ്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രീമിയം പ്ലസ് സഹായിക്കും.