ന്യൂഡൽഹി: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാതെ തന്നെ ത്രെഡ്‌സ്‌ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മെറ്റ (Threads users can delete their accounts separately from Instagram). ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്ക് അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ സ്വയമേവ പങ്കിടുന്നത് ഓഫാക്കാനും ത്രെഡ്‌സിൽ ഇനി സംവിധാനം ഉണ്ടാകും. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേഷൻ.