ന്യൂഡൽഹി : ലോകത്ത് മൂന്നിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നഷ്‌ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സർവേ ഫലം (Survey Claims One In Three Lost Personal Data In A Cyber Attack). സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർന്ന പലരും ഇതേപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടിയില്ലെന്നും സർവേ നടത്തിയ റൂബ്രിക് എന്ന സൈബർ സുരക്ഷ സ്ഥാപനം (Rubrik Cyber Security Firm) അവകാശപ്പെട്ടു. 1600 ഓളം കമ്പനികളിൽ നടത്തിയ റൂബ്രിക് സീറോ ലാബ് സർവേയിലാണ് (Rubrik Zero Lab report) ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ. റൂബ്രിക്കിന് വേണ്ടി വേക്ക്ഫീൽഡ് റിസർച്ച് (Wakefield Research) എന്ന സ്ഥാപനമാണ് സർവേ നടത്തിയത്.