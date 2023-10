സൂര്യഗ്രഹണം അമേരിക്കയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകും. പടിഞ്ഞാറൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ റിങ് ഓഫ് ഫയർ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. ഈ ആകാശദൃശ്യം നാസ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കാണാനുളള സൗകര്യമൊരുക്കും (The official NASA broadcast on YouTube). 'ഒക്‌ടോബർ 14 ശനിയാഴ്‌ച നാസയ്‌ക്കൊപ്പം സൂര്യഗ്രഹണം കാണുക! 11:30am ET (1530 UTC) മുതൽ ഒറിഗോണിൽ നിന്ന് ടെക്‌സസിലേക്ക് 'റിങ് ഓഫ് ഫയർ' (Ring of Fire) കടന്നുപോകുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് തത്സമയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കും.'- നാസ (NASA) എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.