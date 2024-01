പ്രമുഖ ടെക് ബ്രാന്‍ഡ് പോക്കോ അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ X 6 സീരീസ് മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. പോക്കോ X 6 5G, പോക്കോ Pro 5G (POCO X6 5G and POCO X6 Pro 5G) എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാകര്‍ഷകമായ ലുക്കും അതിവിശേഷമായ സവിശേഷതകളും അടങ്ങുന്ന X 6 സീരീസ് വിപണിയില്‍ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഇനമാണ്.

ഈ ഫോണുകളുടെ സവിശേഷതകളും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും വിലയും അറിയാം ( Know the prices of POCO X6 Pro).