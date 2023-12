1887ല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ മദ്രാസ് പ്രസിഡന്‍സിയിലുള്ള ഈറോഡിലെ ഒരു കുഞ്ഞുഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ച കുട്ടി. തന്‍റെ 15-ാം വയസില്‍ സിനോപ്‌സിസ് ഓഫ് എലിമെന്‍ററി റിസൾട്‌സ് ഇൻ പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്‌സ് (Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics) എന്ന ജോർജ്ജ് കാറിന്‍റെ (George Shoobridge Carr) പുസ്‌തകം വായിക്കുന്നു. ആ പുസ്‌തകത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്‍ ഗണിതത്തിന്‍റെ മാന്ത്രിക വലയത്തിനുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ടത്. ജോർജ്ജ് കാറിന്‍റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ക്കായി രാമാനുജന്‍ തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു. ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്താന്‍ പുതിയ വഴികള്‍ തേടി.