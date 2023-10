വാഷിങ്ടണ്‍ : അമേരിക്കയുടെ പരമോന്നത ശാസ്ത്ര ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ജനിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സുബ്ര സുരേഷും മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അശോക് ഗാഡ്‌ഗിലുമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡനിൽ (Joe Biden) നിന്ന് പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ചത് (Ashok Gadgil And Subra Suresh- Two Indian Scientits Awarded Highest Scientific Honour Of USA). നാഷണൽ മെഡൽ ഓഫ് സയൻസ് (National Medal of Science) ആണ് ഡോ. സുബ്ര സുരേഷിന് ലഭിച്ചത്. അശോക് ഗാഡ്‌ഗിലിന് ടെക്നോളജി ആന്‍ഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ദേശീയ മെഡലാണ് (National Medal for Technology and Innovation) ലഭിച്ചത്.