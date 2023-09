ആപ്പിളിന്‍റെ (Apple) ഏറ്റവും പുതിയ വെര്‍ഷന്‍ ഐഫോണ്‍ 15യുടെ (iPhone 15 Series Sale In India) വില്‍പ്പന ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങി. ഐഫോണ്‍ 15 (iPhone 15), ഐഫോണ്‍ 15 പ്ലസ് (iPhone 15 Plus), ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ (iPhone 15 Pro), ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മാക്‌സ് (iPhone 15 Pro Max) എന്നിവയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില്‍പ്പന ഇന്നാണ് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 22) ആരംഭിച്ചത്. ഐഫോണ്‍ 15ന്‍റെ 128 ജിബി മോഡല്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 67,000 (799 USD) രൂപയാണ് നല്‍കേണ്ടത് (iPhone 15 Price in India).

74,000 (899 USD) രൂപ മുതലാണ് ഐഫോണ്‍ 15 പ്ലസ് 128 ജിബിയുടെ വില (iPhone 15 Plus Price In India). ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ 128 ജിബി വെര്‍ഷന് ഏകദേശം 84,000 (999 USD) രൂപ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ വില (iPhone 15 Pro Price In India). ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മാക്‌സിന് ഏകദേശം ഒരുലക്ഷം (1199 USD) രൂപയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ (iPhone 15 Pro Max Price In India). നീല, കറുപ്പ്, പിങ്ക്, മഞ്ഞ, പച്ച നിറങ്ങളിലാണ് ഫോണുകള്‍ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.