തിരുവനന്തപുരം : സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദൗത്യം ആദിത്യ എല്‍ 1, അതിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് ഐഎസ്‌ആര്‍ഒ. ലക്ഷ്യ സ്ഥാനമായ എല്‍ 1 പോയിന്‍റിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരി ഏഴിനകം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും ഐഎസ്‌ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാന്‍ എസ് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു (Aditya L1 spacecraft is nearing its final phase says S Somanath). ആദ്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന്‍റെ 60-ാമത് വാര്‍ഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഎസ്‌എസ്‌സിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം (ISRO Chief S Somanath on Aditya L1).