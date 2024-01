വടക്കു നിന്ന ലെബനീസ് ഹിസ്ബൊള്ളയും തെക്ക് നിന്ന് ഹമാസും യെമനില്‍ നിന്ന ഹൂതികളും ഇറാഖില്‍ നിന്ന് ഹഷദ് അല്‍ ഷാബി കളും, ഇറാനിയന്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം പറ്റുന്ന സിറിയന്‍ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇസ്രയേലിന്‍റെ അതിര്‍ത്തികളിലേക്ക് പട നയിക്കുന്നുവെന്ന് ആ രാജ്യം ആരോപിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിലി ( Nili) (The eternity of Israel will not Lie) എന്നപേരില്‍ ഒരു പുതിയ സേനാ വിഭാഗത്തിനു തനെന ഇസ്രയേല്‍ രൂപം നല്‍കിയത്.