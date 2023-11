ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ വഴി ദര്‍ശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ ടോക്കണുകള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. രണ്ടുതരത്തില്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ ടോക്കണ്‍ സ്വന്തമാക്കാം. ഓണ്‍ലൈനായും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന് സംവിധാനമുള്ളത് പമ്പയിലും നിലക്കലിലുമാണ് (How can we Book Slot in Sabarimala Virtual Queue System).