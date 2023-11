ന്യൂഡൽഹി : വധശിക്ഷയ്ക്ക്‌ വിധിക്കപ്പെട്ട് യെമനിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന മലയാളി യുവതി നിമിഷപ്രിയയുടെ അപ്പീല്‍ യെമൻ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ (Yemen Court Rejects Appeal Against Death Sentence Of Nimisha Priya). ഇതോടെ യെമൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് (President of Yemen) മാത്രമേ ഇനി വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും കേന്ദ്രം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. യെമനിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതി തേടി നിമിഷപ്രിയയുടെ മാതാവ് പ്രേമകുമാരി (Premakumari) സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ ഇക്കാര്യം വാക്കാല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.