എന്താണ് ട്രോമ? (What Is Trauma ?) : വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവത്തിന്‍റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വൈകാരിക പ്രതികരണമാണ് (lasting emotional response) ട്രോമ (Trauma). വ്യക്തികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ ക്ഷേമത്തിൽ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങളോടൊപ്പം വൈകാരിക അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതും ജീവന് ഭീഷണിയുളവാക്കുന്നതും ആയ സംഭവങ്ങൾ ട്രോമയ്ക്ക്‌ കാരണമാകുന്നു. ആഘാതകരമായ സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷിതത്വബോധത്തേയും വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

ട്രോമ സംഭവിക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ (Experiences that may be traumatic)