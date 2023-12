ചരിത്രം: ലോക മണ്ണ് ദിനത്തിന്‍റെ ഔപചാരിക ആചരണം തായ്‌ലണ്ടിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations.) കോൺഫറൻസ് 2013 ജൂണിൽ ലോക മണ്ണ് ദിനം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 2013 ഡിസംബറിൽ 68-ാമത് യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയും ഇത് അംഗീകരിച്ചു.